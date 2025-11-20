Игорь Кобзев и Андрей Тарасенко обсудили развитие порта Осетрово в Усть-Куте

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко обсудили развитие порта Осетрово в Усть-Куте. Встреча состоялась в рамках XIX Международного форума «Транспорт России» и была посвящена созданию устойчивой логистики для северных территорий.

Фото: пресс-служба Росморречфлота

«Для нас ключевая задача – создание устойчивой логистики, включающей пассажирские и грузовые перевозки по реке Лене. Это нужно для развития экономики и обеспечения жизнедеятельности удаленных территорий», – отметил Игорь Кобзев. Он предложил разработать отдельный федеральный проект, направленный на модернизацию речной инфраструктуры.

Порт Осетрово является стратегически важным звеном транспортной системы, обеспечивающей жизнедеятельность северных территорий Иркутской области и Якутии. Для увеличения грузопотока необходимо решить проблемы развития портовой инфраструктуры, обновления флота и проведения дноуглубительных работ на реке Лена.

Участники встречи также обсудили вопросы реконструкции причальных сооружений на Байкале, которая запланирована до 2030 года. Росморречфлот будет сопровождать технические решения и практическую реализацию этого проекта, важного для развития туризма и экономики региона.