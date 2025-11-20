Резкий рост импорта китайских авто в октябре: эффект отложенных решений

Экспорт легковых машин из Китая в Россию резко ускорился в октябре. Объем поставок вырос к сентябрю почти на 45% и достиг $1,38 млрд. Это самый сильный результат с начала года, что отражает эффект от ожиданий новой методики расчета утильсбора, потому что бизнес готовился к повышению нагрузки с 1 ноября, но перенос реформы на 1 декабря привел к ускоренной отгрузке уже в октябре.

– За 10 месяцев 2025 года ввоз легковых машин из Китая снизился почти на 50% г/г, до $6,4 млрд, но такой скачок показывает, что спрос остается устойчивым. Рынок ориентируется на китайские бренды, которые сохранили широкую линейку моделей и стабильные поставки, в то время как локальное производство нарастает медленно, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global..

Поставки грузовиков также выросли в октябре на 20% г/г и достигли $102 млн, хотя с начала года сегмент просел более чем на 70% г/г. Это указывает на точечный восстановительный спрос в логистике и строительстве перед зимним сезоном. При этом импорт автокомпонентов упал на 15% к сентябрю. За январь — октябрь объем ввоза сократился до $1,64 млрд, что связано с ростом локализации и замещением части деталей российскими и азиатскими производителями.

– Сильная октябрьская динамика показывает, что перенос утильсбора сместил график закупок, но не изменил структуры рынка. В декабре возможен новый всплеск, однако дальнейшая траектория будет зависеть от спроса в начале 2026 года и политики правительства по поддержке автопрома, – резюмирует эксперт.