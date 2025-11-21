«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»

«Количество судебных исков против подрядчиков ИЖС стремительно растет. Люди, наконец, начали задумываться о качестве домов, которые они принимают у строителей», – отмечает юрист, управляющий партнер Юридической компании ДУГАР, учредитель Ассоциации ИЖС, Жанна Инешина. По ее мнению, именно благодаря рекламациям, а не регуляторным мерам, некачественная застройка будет уходить с рынка.

«Люди стали задумываться о качестве»

– Каких-то 3 года назад иски против подрядчиков ИЖС были единичными. В этом году только в Иркутском районном суде, по данным на октябрь, на рассмотрении было уже 64 таких судебных дела. А год ещё не закончился! Учитывая, что активность заявителей, как правило, осенью возрастает, к концу декабря статистика будет еще более внушительная, – говорит Жанна Инешина.

По ее мнению, это свидетельствует о том, что люди, наконец, начали задумываться о качестве домов, которые они принимают у строителей. Не последнюю роль здесь сыграло активно распространение информации в медиапространстве, в социальных сетях. Тема некачественных домов стало широко звучать. А покупатели в свою очередь стали больше знать о своих правах, стали чаще привлекать профессиональных приемщиков.

«Никто ведь не ждет от дешевого смартфона качества, как у «айфона»»

– Для многих застройщиков это стало неожиданностью. Они годами строили и продавали, а сейчас сталкиваются с большим количеством претензий, даже с «потребительским терроризмом» – самые хитрые покупатели поняли, что есть возможность получить «кэшбэк» с подрядчика. И эти компании к нам также приходят с защитой, и их позиция тоже не лишена логики: «Люди же видели, что покупали. Не нравится качество за два миллиона, бери лучше, но и дороже. Никто же не требует от телефона за 10 тыс. рублей качество, как у «айфона» и такой же камеры. Почему с домами такая ситуация»? – рассказывает Жанна.

Тем не менее, по закону строители несут ответственность за свою работу, указывает юрист. Складывающаяся судебная практика ведёт к тому, что компаниям придется строить в соответствии с нормами. Иначе они просто не выживут на рынке.

– Благодаря этому – не эскроу, не аккредитации, а развитию судебной практики, даже «потребительского терроризма», некачественная застройка, скорее всего, начнёт уходить в закат, – полагает Жанна.

«В Хомутово работала особая схема»

Впрочем, как подчеркивает Жанна Инешина, не всегда есть кого призвать к ответственности.

– Скажем, в Хомутово работала особая схема. По нашим данным, там строили бригады из ближнего зарубежья, которые приезжали со своими средствами, выкупали землю и строили дома десятками в год. Но делали они это под «прикрытием» – брали местного риэлтора, предлагали ему стать лицом компании, и за каждую сделку, платили ему до 500 тысяч. И сейчас граждане пытаются взыскать неустойку с этих риэлторов, по факту с физлиц, у которых за душой ничего нет, – поясняет она.

Сейчас, по сведениям юриста, под давлением рекламаций с одной стороны, и охлаждения рынка с другой, бригады, которые строили неутепленные дома в Урике, в Хомутово, стали сворачивать свою деятельность и переезжать в соседние регионы, в Красноярский край и Бурятию.

– Однако мы всё ещё сталкиваемся с тем, что на рынке есть компании, которые уже не выполняют своих обязательств перед заказчиками, но при этом продолжают активно привлекать новых клиентов, размещая рекламу в социальных сетях и интернете. Они завлекают низкой ценой, обещая скидки в размере миллиона-полтора к рыночной стоимости. Надо понимать, что сумма в миллион-полтора рублей — это обычно вся прибыль с объекта, и велик риск нарваться на мошенников либо получить работу низкого качества. Слишком низкая цена должна настораживать, – предостерегает эксперт.

Жанна Инешина подчёркивает, что наличие аккредитации тоже не гарантирует безопасность сделки.

– Банковская проверка зачастую поверхностна, поэтому даже среди аккредитованных компаний встречаются недобросовестные застройщики. Необходимо внимательно изучать репутацию подрядчика, проверяя наличие судебных разбирательств и исполнительных производств, используя базу данных Федеральной службы судебных приставов, – заключает эксперт.