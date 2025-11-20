Госдума приняла закон о поэтапном снижении порога уплаты НДС для малого бизнеса

Госдума приняла в третьем чтении закон из бюджетного пакета, вносящий важные изменения в Налоговый кодекс РФ, связанные с налоговой политикой. Закон предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН) или патентную систему налогообложения (ПСН), при котором возникает обязанность уплачивать НДС, сообщает ТАСС.

В окончательной редакции порог снижается постепенно: с 2026 года — до 20 млн рублей, с 2027 года — до 15 млн рублей, и с 2028 года — до 10 млн рублей. Для плательщиков УСН расширен перечень расходов, учитываемых при определении налоговой базы.

Вводится мораторий на привлечение к ответственности налогоплательщиков, впервые ставших плательщиками НДС в 2026 году и допустивших в этот период нарушения.

С 1 января 2026 года общая ставка НДС составит 22%, при этом для ряда товаров сохранится льготная ставка 10% (продукты питания, лекарства, медицинские изделия, детские товары). От НДС освобождаются подакцизные сахаросодержащие напитки, реализуемые общественными организациями инвалидов. Из перечня льготных товаров исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

Сохраняется освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение. Организациям радиоэлектронной промышленности предоставляется возможность учитывать в доходах не только реализацию оборудования, но и услуги по проектированию и разработке.

Для иностранных агентов устанавливается ставка НДФЛ в размере 30%. Льготы по НДФЛ отменяются при продаже недвижимости вне зависимости от срока владения, при наследовании имущества и подарков, включая близких родственников. От НДФЛ освобождаются семьи с детьми, признанными судом недееспособными, а также семьи, где ребенок родился после продажи жилья до 30 апреля следующего года. Также освобождаются единовременные компенсационные выплаты работникам сферы физической культуры и спорта, участвующим в программе «Земский тренер».

Во втором чтении была принята поправка, выравнивающая ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран ЕАЭС с российскими налоговыми резидентами — от 13% до 22%, а не 30%, как для иностранных граждан.