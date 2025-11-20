Новости

Госдума утвердила технологический сбор: производители и импортеры заплатят налог

Эксперты прогнозируют рост цен на технику и электронику в России в связи с введением технологического сбора. Госдума уже приняла соответствующий закон, который вступит в силу 1 сентября 2026 года, обязывая импортеров и производителей уплачивать новый сбор. По словам статс-секретаря, замминистра финансов Алексея Сазанова, доходы от этого сбора в федеральный бюджет составят около 218 млрд рублей в период 2026–2028 годов.

Технологический сбор направлен на поддержку отечественного производства радио- и микроэлектроники. Плательщиками налога станут как российские производители, так и иностранные поставщики соответствующих товаров вне зависимости от уровня локализации.

Для российских предприятий предусмотрена возможность получения государственной поддержки при условии соблюдения требований по локализации производства. Размер сбора будет устанавливаться индивидуально для каждого вида продукции с учётом её стоимости. Максимальная фиксированная ставка не превысит 5 тысяч рублей за единицу дорогостоящих изделий, что призвано снизить нагрузку на бизнес.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
