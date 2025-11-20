Новости

Четверть россиян жалуется на падение уровня жизни – ФОМ

Каждый четвёртый россиянин (23%) ощущает ухудшение собственного финансового состояния, свидетельствуют опросы Фонда общественного мнения (ФОМ). Лишь небольшая группа опрошенных (8%) признаёт рост своего благосостояния, тогда как ещё 17% опасаются дальнейшего снижения своего дохода в ближайшие месяцы.

<p>Источник: ФОМ</p>

Данные последних исследований заметно отличаются от прошлогодних результатов: летом прошлого года показатели положительных и отрицательных отзывов были почти равнозначны — соответственно, 15% отметили снижение своей финансовой ситуации, а 11% зафиксировали её улучшение.

Эти выводы существенно расходятся с официальной статистикой Росстата, сообщающего о положительной динамике роста реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале текущего года (+8,5%).


