Четверть россиян жалуется на падение уровня жизни – ФОМ

Каждый четвёртый россиянин (23%) ощущает ухудшение собственного финансового состояния, свидетельствуют опросы Фонда общественного мнения (ФОМ). Лишь небольшая группа опрошенных (8%) признаёт рост своего благосостояния, тогда как ещё 17% опасаются дальнейшего снижения своего дохода в ближайшие месяцы.

Источник: ФОМ

Данные последних исследований заметно отличаются от прошлогодних результатов: летом прошлого года показатели положительных и отрицательных отзывов были почти равнозначны — соответственно, 15% отметили снижение своей финансовой ситуации, а 11% зафиксировали её улучшение.

Эти выводы существенно расходятся с официальной статистикой Росстата, сообщающего о положительной динамике роста реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале текущего года (+8,5%).