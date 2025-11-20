Сотрудницу мэрии Тулуна осудили за мошенничество с квартирами

В Иркутской области вынесли приговор экс-председателю КУМИ администрации города Тулуна. Женщину признали виновной в мошенничестве.

Как отмечают в СУ СКР по региону, в 2020 году сотрудница мэрии Тулуна с сообщниками с помощью подложных документов оформила на подставных лиц жилье, утраченное в результате наводнения. Впоследствии гражданам, не имевшим на это права, предоставили две квартиры из государственного жилищного фонда региона общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей.

Во время предварительного следствия чиновница признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. С учетом этого ее приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком, а также лишили на 2 года права занимать определенные должности.