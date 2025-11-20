Панно с портретом Василия Жукова на фасаде дома во Втором Иркутске восстановлено

На фасаде дома на улице Мира, 62 в Иркутске восстановили панно с портретом Героя Советского Союза Василия Жукова. Ранее его демонтировали из-за ремонтных работ.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«После завершения капитального ремонта фасада многоквартирного дома на улице Мира, 62 на прежнее место возвращено панно с изображением Героя Советского Союза Василия Фроловича Жукова», – рассказали власти.

Демонтаж панно был необходим для его сохранения.

Напомним, Василий Жуков приехал в столицу Прибайкалья в 1934 году и поступил рабочим на авиационный завод. В 1937-м его призвали на службу в Красную Армию. Василию Фроловичу довелось участвовать в боях у озера Хасан. В годы Великой Отечественной войны он воевал на Южном, Северо-Западном и 4-м Украинском фронтах. Отличился при освобождении Крыма.

Василию Фроловичу Жукову присвоено звание Героя Советского Союза. Он награжден медалью «Золотая Звезда», орденами Ленина и Отечественной войны I степени (посмертно), орденом Отечественной войны II степени.