Премиальные клиенты АТБ смогут получить до 8 000 бонусов за оформление ИСЖ и НСЖ

С 17 ноября Азиатско-Тихоокеанский банк запускает специальную акцию «Инвестиции со вкусом» для держателей пакетов услуг Private и «Статус Плюс» , а также для клиентов с подключенным тарифным планом «Статус Light» . Участники акции могут получить до 8 000 бонусов за оформление программ инвестиционного (ИСЖ) или накопительного страхования жизни (НСЖ).

Для получения бонусов клиентам необходимо выполнить два условия в период с 17 ноября по 31 декабря 2025 года включительно:

Оформить участвующие в акции продукты ИСЖ или НСЖ на общую сумму от 1,5 млн рублей.

Оплатить премиальной картой АТБ любую покупку на сумму от 1 тыс. рублей

Получить бонусы могут как действующие клиенты, так и новые, кто оформит премиальный тарифный план в период действия акции и выполнит все условия. Для начисления вознаграждения учитываются следующие страховые программы:

Размер бонусного вознаграждения напрямую зависит от суммы заключённого договора. Клиенты, оформившие ИСЖ или НСЖ на сумму от 1,5 до 2,99 млн рублей, получат 4 000 бонусов. При инвестировании от 3 до 4,49 млн размер вознаграждения составит 6 000 бонусов. Максимальные 8 000 бонусов предусмотрены для договоров на сумму от 4,5 млн рублей и выше.

В случае оформления клиентом нескольких полисов ИСЖ/НСЖ при расчёте будет учитываться общая сумма. Если при распределении бонусов между участниками акции будет достигнуто максимальное количество бонусов до 31.12.2025, то акция завершается досрочно в связи с исчерпанием призового фонда.

Бонусы будут зачислены на счёт клиента до 20 февраля 2026 года.

Более подробную информацию об условиях акции «Инвестиции со вкусом» можно получить на сайте, у персонального менеджера, в отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).