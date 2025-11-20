АТБ запускает акцию «10 шагов к Новому году» для премиальных клиентов

Азиатско-Тихоокеанский банк объявляет о старте 17 ноября специальной акции «10 шагов к Новому году». В рамках неё держатели пакетов услуг Private и «Статус Плюс», а также клиенты с оформленным тарифным планом «Статус Light», выполнившие условия программы, получат шанс выиграть бонусные баллы.

Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо в период с 17 ноября по 31 декабря 2025 года совершить не менее 10 транзакций по карте Mir Supreme на общую сумму от 20 000 рублей.

К участию приглашаются как действующие клиенты с премиальными продуктами, так и новые клиенты, которые оформят карту Mir Supreme в период проведения акции и выполнят указанные условия.

«Новый год — время исполнения желаний, и мы хотим подарить нашим премиальным клиентам дополнительную возможность сделать этот праздник ещё ярче. Акция «10 шагов к Новому году» — наша благодарность за ваше доверие. Надеемся, бонусные призы станут приятным дополнением к новогодним тратам или будущим покупкам», – комментирует директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова.

Победители будут определены случайным образом с помощью генератора случайных чисел (рандомайзера) не позднее 20 февраля 2026 года. Призовой фонд акции составляет 280 000 бонусов:

100 000 бонусов — 1 победитель;

25 000 бонусов — 1 победитель;

10 000 бонусов — 4 победителя;

1 000 бонусов — 115 победителей.

Вознаграждение будет начислено на единый бонусный счёт клиента не позднее 20 февраля. (1 бонус = 1 рубль)

Получить подробную информацию об акции можно на сайте банка, в мобильном приложении АТБ банк, в ближайшем отделении АТБ или по телефону горячей линии 8 800 775-88-88 (звонок по России бесплатный).