Новости

Энергоэффективность
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
«Спрос рос быстрее, чем культура потребления». Эксперты – об истоках некачественной застройки вокруг Иркутска
«Статистика не отражает текущий спрос на ИЖС». Антон Кондратьев, «ВСС Дом» - о реалиях рынка загородного жилья
Все материалы сюжета

АТБ запустил новогоднюю акцию «Бал призов!» с призовым фондом в 500 000 баллов

15 ноября Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Бал призов!» для держателей платёжных банковских карт с тарифным планом «АТБ карта» . Её участники смогут выиграть сертификаты Ozon и «Золотое яблоко».

Для участия в акции клиентам АТБ необходимо совершить безналичные операции по карте с использованием собственных средств на сумму от 2 000 рублей. Каждая такая транзакция даёт один шанс для участия в розыгрыше сертификатов.

Чем больше операций будет совершено в период действия акции, тем выше вероятность выигрыша. Учитываются транзакции, совершённые до 31 декабря 2025 года включительно.

По итогам акции будут разыграны:

  • 20 сертификатов номиналом 10 000 рублей;
  • 30 сертификатов номиналом 4 000 рублей;
  • 50 сертификатов номиналом 1 000 рублей.

Отдельный призовой фонд в размере 500 000 баллов будет распределён между всеми клиентами, общая сумма безналичных транзакций по карте у которых за период акции составит от 30 000 рублей.

Каждый держатель карты по итогам акции может получить только один приз. Участники, выигравшие сертификаты, не будут учитываться в распределении балльного фонда. 

Определение победителей в розыгрыше сертификатов произойдёт с помощью генератора случайных чисел не позднее 15 февраля 2026 года.

Банк уведомит победителей о выигрыше сертификата с помощью СМС-уведомления.

Читайте также:

Минпромторг: Озон и Wildberries смогут сами решать вопросы скидок
20 ноября 2025
Магазины одежды и обуви лидируют среди закрытых торговых точек
14 ноября 2025

С подробными условиями акции «Бал призов!» можно ознакомиться по ссылке, на официальном сайте АТБ или в мобильном приложении АТБ банк.

Получить информацию можно в отделениях АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

Реклама. Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск . Азиатско-Тихоокеанский Банк erid:2Vfnxvg5i8y

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес