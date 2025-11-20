АТБ запустил новогоднюю акцию «Бал призов!» с призовым фондом в 500 000 баллов

15 ноября Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Бал призов!» для держателей платёжных банковских карт с тарифным планом «АТБ карта» . Её участники смогут выиграть сертификаты Ozon и «Золотое яблоко».

Для участия в акции клиентам АТБ необходимо совершить безналичные операции по карте с использованием собственных средств на сумму от 2 000 рублей. Каждая такая транзакция даёт один шанс для участия в розыгрыше сертификатов.

Чем больше операций будет совершено в период действия акции, тем выше вероятность выигрыша. Учитываются транзакции, совершённые до 31 декабря 2025 года включительно.

По итогам акции будут разыграны:

20 сертификатов номиналом 10 000 рублей;

30 сертификатов номиналом 4 000 рублей;

50 сертификатов номиналом 1 000 рублей.

Отдельный призовой фонд в размере 500 000 баллов будет распределён между всеми клиентами, общая сумма безналичных транзакций по карте у которых за период акции составит от 30 000 рублей.

Каждый держатель карты по итогам акции может получить только один приз. Участники, выигравшие сертификаты, не будут учитываться в распределении балльного фонда.

Определение победителей в розыгрыше сертификатов произойдёт с помощью генератора случайных чисел не позднее 15 февраля 2026 года.

Банк уведомит победителей о выигрыше сертификата с помощью СМС-уведомления.

С подробными условиями акции «Бал призов!» можно ознакомиться по ссылке, на официальном сайте АТБ или в мобильном приложении АТБ банк.

Получить информацию можно в отделениях АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).