Солид Банк увеличил доходность депозитов до 16%

С 19.11.2025 Солид Банк внес изменения в свою линейку вкладов для частных лиц. А именно: по вкладам «Золотая осень» и «Стабильный процент» ставки повышены на 0,5%.

Теперь: • Базовая ставка по вкладу «Золотая осень» – 16% годовых. Остальные условия прежние: • Срок – 91 день. • Сумма – от 30 000₽ до 5 000 000₽. • Выплата процентов – в конце срока вклада. • Базовая ставка по вкладу «Стабильный процент» – 14,5% годовых. • Срок – 180 дней. • Сумма – от 50 000₽. • Выплата процентов – в конце срока вклада. • Пополнение – допускается в течение первых 60 календарных дней. С полными условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.