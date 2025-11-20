Солид Банк увеличил доходность депозитов до 16%

С 19.11.2025 Солид Банк внес изменения в свою линейку вкладов для частных лиц. А именно: по вкладам «Золотая осень» и «Стабильный процент» ставки повышены на 0,5%.
Теперь:
• Базовая ставка по вкладу «Золотая осень» – 16% годовых.
Остальные условия прежние:
• Срок – 91 день.
• Сумма – от 30 000₽ до 5 000 000₽.
• Выплата процентов – в конце срока вклада.
• Базовая ставка по вкладу «Стабильный процент» – 14,5% годовых.
• Срок – 180 дней.
• Сумма – от 50 000₽.
• Выплата процентов – в конце срока вклада.
• Пополнение – допускается в течение первых 60 календарных дней.
С полными условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.
