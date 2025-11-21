Солид Банк возглавил рейтинг лучших вкладов в юанях ноября 2025 год

Аналитики ресурса «Выберу.ру» исследовали рынок и составили рейтинг лучших вкладов в юанях в ноябре 2025 года.

В ходе исследования были проанализированы текущие условия вкладов в юанях в банках страны, и рассчитаны 20 наиболее выгодных вкладчикам вариантов. При составлении рейтинга учитывались не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы как:

- срок вклада;

- минимальная сумма вклада;

- условия начисления процентов;

- реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия с конвертацией в рубли (по курсу в ноябре 2025 года);

- дополнительные возможности для вкладчиков — пополнение/снятие части сумм или процентов, онлайн оформление, др.;

- условия досрочного расторжения договора вклада;

- значимость банка на российском финансовом рынке.

Солид Банк со своим вкладом «Валютный в CNY» стал лидером этого рейтинга.

«Валютный в CNY» — вклад в китайских юанях сроком до 1 года, с возможностью пополнения в течение всего срока действия вклада!

Условия:

• Сумма — от 500 юаней.

• Процентная ставка — до 6,5% годовых. Ставка зависит от срока: 91 день — 6,5% годовых, 180 дней — 6% годовых, 365 дней — 5,5% годовых.

• Срок — от 91 до 365 дней.

• Выплата процентов — по окончанию срока вклада.

• Пополнение — в течение всего срока вклада.

Пролонгация — автоматическая, на условиях вклада, действующих на момент пролонгации. Подробнее на сайте Банка.