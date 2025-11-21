Солид Банк возглавил рейтинг лучших вкладов в юанях ноября 2025 год

Аналитики ресурса «Выберу.ру» исследовали рынок и составили рейтинг лучших вкладов в юанях в ноябре 2025 года.
В ходе исследования были проанализированы текущие условия вкладов в юанях в банках страны, и рассчитаны 20 наиболее выгодных вкладчикам вариантов. При составлении рейтинга учитывались не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы как:
- срок вклада;
- минимальная сумма вклада;
- условия начисления процентов;
- реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия с конвертацией в рубли (по курсу в ноябре 2025 года);
- дополнительные возможности для вкладчиков — пополнение/снятие части сумм или процентов, онлайн оформление, др.;
- условия досрочного расторжения договора вклада;
- значимость банка на российском финансовом рынке.
Солид Банк со своим вкладом «Валютный в CNY» стал лидером этого рейтинга.
«Валютный в CNY» — вклад в китайских юанях сроком до 1 года, с возможностью пополнения в течение всего срока действия вклада!
Условия:
• Сумма — от 500 юаней.
• Процентная ставка — до 6,5% годовых. Ставка зависит от срока: 91 день — 6,5% годовых, 180 дней — 6% годовых, 365 дней — 5,5% годовых.
• Срок — от 91 до 365 дней.
• Выплата процентов — по окончанию срока вклада.
• Пополнение — в течение всего срока вклада.
Пролонгация — автоматическая, на условиях вклада, действующих на момент пролонгации. Подробнее на сайте Банка.