Солид Банк прекратил операции с «Золотой Короной»

Солид Банк завершает свою работу по денежным переводам с платежной системой «Золотая Корона». С 14.11.2025 отправка и выдача передов не осуществляется.

«Прекращение данного сотрудничества не повлияет на качество и доступность основных услуг для клиентов банка. Просим учитывать эту информацию при планировании денежных переводов. 8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный)», – говорится в сообщении банка. www.solidbank.ru

АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329