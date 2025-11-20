Новости

Солид Банк прекратил операции с «Золотой Короной»

Солид Банк завершает свою работу по денежным переводам с платежной системой «Золотая Корона». С 14.11.2025 отправка и выдача передов не осуществляется.

«Прекращение данного сотрудничества не повлияет на качество и доступность основных услуг для клиентов банка. Просим учитывать эту информацию при планировании денежных переводов. 8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный)», – говорится в сообщении банка.

www.solidbank.ru
АО «Солид Банк». Ген лицензия ЦБ РФ №1329

Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. Солид Банк erid:2Vfnxy9tqxM

