SWIFT меняет правила игры: банки переходят на единый стандарт

ООО «Цифра банк» сообщает о важном изменении в международных расчетах.

– С 22 ноября 2025 года система SWIFT вводит обязательное использование нового формата сообщений ISO20022 для взаимодействия банков друг с другом. Это нововведение направлено на создание единого стандарта передачи платежных данных, обеспечивающего максимальную совместимость и безопасность транзакций по всему миру. Таким образом, начиная с указанной даты, ООО «Цифра банк» перейдет на обработку международных платежей исключительно в новом формате ISO20022. Во время переходного периода возможно появление небольших задержек при обработке отдельных международных операций. Рекомендуем заранее планировать ваши международные платежи, учитывая возможные небольшие сроки ожидания обработки в этот период., – говорится в сообщении банка.

При возникновении вопросов можно обратиться в Службу поддержки клиентов:

+7 495 249 11 62
8 800 302 92 29
8 800 333 92 29
helpoul@cifra-bank.ru

