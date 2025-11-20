Аэропорт Братска может стать хабом для межрегиональных перевозок

Иркутская область представила стратегию развития авиасообщения на форсайт-сессии «Паутина маршрутов: как летать по любимой стране» в Москве. Задача мероприятия – выработка стратегии развития региональных авиаперевозок.



«Для нас в перевозках ключевыми являются три направления – социальный сектор, это местные жители, экономический, то есть люди, приезжающие на работу вахтовым методом, и, естественно, туристический. Озеро Байкал привлекает. Наша задача – создать инфраструктуру, использовать географическое положение Иркутской области в интересах не только жителей, но и всей нашей страны», – отметил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.



Во время выступления он упомянул вопрос развития аэропорта Братска – второго международного аэропорта в регионе, который сейчас реконструируют. Глава Иркутской области подчеркнул, что в перспективе аэропорт Братска можно рассматривать как хаб для межрегиональных перевозок.

Кроме того, обсуждалось строительство нового иркутского аэропорта, а также реконструкция и капитальный ремонт аэропортов Ербогачена, Киренска, Усть-Кута, Бодайбо.