Гала-концерт музыкального фестиваля «Джаз на Байкале» состоялся в Иркутске

Торжественный гала-концерт XX Международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале» состоялся в Иркутском музыкальном театре им. Н. М. Загурского. Фестиваль будет проходить в регионе с 15 ноября по 2 декабря.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В первом отделении гала-концерта выступили София Ацбеха-Негга и Трио Алексея Подымкина с программой Summer Place, которая сочетает авторские произведения и джазовую классику, а также артисты «Уральского диксиленда» Игоря Бурко.

Во втором отделении свое творчество слушателям представил Квартет Игоря Бутмана. Коллективу более 25 лет. За годы своего существования он зарекомендовал себя как один из лучших джазовых ансамблей России и мира.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Кроме того, в рамках XX Международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале» проходят музыкальные прослушивания, бесплатные мастер-классы звезд джазовой музыки, творческие встречи.

В ежегодном музыкальном конкурсе для начинающих музыкантов, который традиционно прошел и в этом году, приняли участие более 150 начинающих музыкантов из шести регионов России. Лауреатами первой степени стали солисты в возрасте от 7 до 25 лет.

Международный музыкальный фестиваль «Джаз на Байкале» проводится в Иркутске с 2006 года. За эти годы в нём приняло участие более 200 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки. Концерты посетили более 50 тысяч зрителей.