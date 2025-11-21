Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 ноября: 10 711,8896 руб/1 г золота и 135,4900/1 г серебра

ЦБ РФ с 21 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 711,8896 руб.

1 грамм серебра - 135,4900 руб.

1 грамм платины - 4 041,3401 руб.

1 грамм палладия - 3 654,6001 руб.

Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 143,8002 р. (1,36%) .

Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,5900 р. (3,51%) .

Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,2101 р. (1,23%) .