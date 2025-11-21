Фонд «Навстречу переменам» и T2 определили победителей конкурса «Навстречу импакт-стартапам 2025»

Мобильный оператор T2 и фонд «Навстречу переменам» определили лидеров ежегодного конкурса социальных проектов в сфере детства. Стартапы, которые находят нестандартные решения для улучшения качества жизни российских детей и подростков, получат экспертную и информационную поддержку, а также гранты на сумму 6,4 млн рублей.

Конкурс «Навстречу импакт‑стартапам» направлен на поддержку лидеров социальных проектов, которые предлагают эффективные решения для улучшения жизни детей и подростков. В этом году на участие было подано 297 заявок из 63 регионов. Конкурсанты боролись за возможность попасть в программу развития «Инкубатор», а также за грантовую поддержку в двух номинациях, учрежденных при поддержке T2:

«Лучший социальный стартап». Грант – 1 млн рублей.

Грант – 1 млн рублей. «Лучший цифровой социальный стартап». В номинацию подавались проекты, где для решения заявленной проблемы используются интернет‑технологии. Т2 учредила номинацию в 2022 году в честь десятилетия конкурса и стратегического партнерства с фондом. Грант – 750 тысяч рублей.

Победителями конкурса стали 12 проектов. На финале они представили свои решения перед членами инвестиционного комитета. В него вошли эксперты российского импакт‑венчура, топ‑менеджеры компаний-партнеров фонда и подростки, финалисты детского трека фонда. Члены комиссии помогли более точно оценить потенциал социального воздействия проектов с точки зрения их благополучателей.

Грант в номинации «Лучший социальный стартап» выиграли:

Татьяна Чурзина и Александр Дубовик (Волжский, Волгоградская область, и Москва) – проект по созданию оборудования для неработающих рук «Джойстик мечта» – грант в размере 1 млн рублей;

Екатерина Омельченко (Орел) проект «Сможем вместе» – центр развития технологий ранней помощи и реабилитации – 1 млн рублей;

Татьяна Богачева (Старая Русса, Новгородская область) – нейрологопедический центр «Академия речи» – 965 тысяч рублей;

Татьяна Подушкина (деревня Малятино, Тульская область) – территория развития подростков из детских домов «Дом по душе» – 900 тысяч рублей;

Елена Байтукова (Ижевск) – проект по поддержке семей с детьми с ОВЗ «Движение детям» – 1 млн рублей.

В номинации «Лучший цифровой социальный стартап» финансовую помощь получили:

Ирина Машлакова (Москва) – веб-сервис для адаптации детей с РАС к медицинским процедурам «Иду к врачу» – 750 тысяч рублей;

Марина Шляпникова (Тюмень) – онлайн-школа и приложение по коррекции осанки ScolioWellness – 750 тысяч рублей.

Все финалисты конкурса получат доступ к «Инкубатору» – единственной долгосрочной программе профессионального развития социальных предпринимателей в России. Лидерам импакт‑проектов на протяжении 1-3 лет дают персональный план развития проектов, поддержку менторов, бизнес‑экспертов – все, что необходимо для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень.

«Финал конкурса всегда впечатляет и держит в напряжении всех, кто приходит защищать свои идеи, оценивать конкурсантов, болеть за близких и знакомиться с новыми импакт‑стартапами. За презентациями проектов 2025 года стоят 69 волонтеров Т2, которые помогли отобрать лучшие идеи из общего количества поданных заявок. Каждый год мы вдохновляемся идеями и настойчивостью тех, кто приходит в конкурс», – Юлиана Соколенко, руководитель направления корпоративной социальной ответственности T2.

«Социальные предприниматели – это люди, которые видят реальные проблемы на земле чаще лучше других и находят предпринимательские способы их решения. Многие социальные проекты рождаются из личного опыта: столкнувшись с трудностью, люди создают бизнес, который помогает не только им, но и обществу. Сейчас, когда времена непростые и ресурсов у государства и крупного бизнеса может не хватать, роль таких инициатив становится особенно важной. Мы восхищаемся социальными предпринимателями и уже думаем о проекте, который поможет рассказать о них широкой аудитории и привлечь внимание к этой теме», – Игорь Тросников, заместитель генерального директора РБК.

«Спасибо всем, кто был вместе с нами в этот самый главный день в жизни фонда в этом году. Сегодня мы вместе с вами даем старт проектам, которым предстоит пройти очень большой путь и сделать много полезного для маленьких, юных и молодых в нашей стране. Лидерам проектов предстоят великие дела! Они станут известными на всю страну, будут получать гранты больших фондов. Кто-то сможет создать устойчивый социальный бизнес. Мы искренне верим в это, и наша работа по поддержке социальных стартапов реализуется только благодаря вашей поддержке», – Татьяна Бурмистрова, соучредитель, председатель совета фонда.