Размещение ДОМ.РФ продемонстрировало высокий спрос инвесторов

Размещение акций банка ДОМ.РФ стало первым приватизационным размещением в России с 2020 года. Успешная реализация сделки способна открыть дорогу новым потенциальным эмитентам в рамках приватизационной программы, заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

«Так как Группа ВТБ на протяжении более чем десяти лет организовывает все приватизационные размещения на рынках акционерного капитала, а также большую часть корпоративных IPO в России, мы с уверенностью можем сказать: размещение ДОМ.РФ прошло в полном соответствии с лучшими рыночными стандартами. В первую очередь, это стало возможным благодаря профессионализму команды ДОМ.РФ под руководством Виталия Мутко – высокое качество менеджмента и сильные практики корпоративного управления неизменно лежат в основе успешных сделок на рынке акционерного капитала», – заявил топ-менеджер.

IPO продемонстрировало высокий спрос инвесторов: привлечено свыше 25 млрд руб. – многократно превышает типичный объём российских IPO, обычно измеряемый единицами миллиардов. Розничные инвесторы также проявили высокую активность: только через платформу «ВТБ Мои Инвестиции» подано заявок примерно на 18 млрд руб.

«Отдельно стоит отметить, что на внутреннем рынке впервые применена практика публичного раскрытия якорных инвесторов, которыми выступили ведущие институциональные участники российского финансового рынка. Ранее подобная практика использовалась исключительно в международных сделках», – добавил представитель ВТБ.

Он напомнил, что размещение акций ДОМ.РФ стало крупнейшим IPO российской компании с 2021 года. Это также крупнейшее банковское IPO в России за последние 12 лет и топ-3 крупнейшее банковское первичное размещение в Европе в текущем году.