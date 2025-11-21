Зарплаты педиатров в Иркутской области выросли в два раза за пять лет

Аналитики hh.ru зафиксировали резкий рост предлагаемых зарплат для педиатров в Иркутской области. Медиана зарплатного предложения достигла 91,7 тысячи рублей, что значительно выше показателей пятилетней давности.

«За последние пять лет рыночная предлагаемая зарплата для детских врачей выросла в Иркутской области на +88% (с 48,9 тыс. руб. в 2020 году)», – сообщается в исследовании. При этом текущие предложения работодателей на 15% превышают зарплатные ожидания самих кандидатов.

Среди сибирских регионов Иркутская область входит в число территорий с наиболее конкурентными условиями оплаты труда педиатров, где зарплаты превышают 90 тыс. рублей. Лидерами по зарплатным предложениям в Сибири являются Республика Тыва (120 тыс. руб.) и Новосибирская область (104,5 тыс. руб.).

Работодатели все чаще указывают в требованиях к кандидатам не только профессиональные навыки, но и коммуникативные качества, такие как умение работать в команде и эмпатию. При этом на 59% вакансий готовы рассматривать начинающих специалистов.

