«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»

«Регулирования рынка ИЖС необходимо – это поможет сделать его прозрачнее и безопаснее. Однако при его внедрении необходимо тонко настраивать механизмы регуляции, чтобы соблюсти баланс интересов всех участников сделки», - считает директор СК «Победа» Андрей Богданов. Как именно он видит этот баланс, Андрей рассказал нашему изданию.

По оценке директора СК «Победа», организованный сектор ИЖС в регионе растет. И если раньше это были поселки преимущественно бизнес-класса, то теперь появляются масштабные проекты с хорошей концепцией в более доступном комфорт-классе.

– Думаю, что постепенно это станет стандартом для всего рынка, и доля «серого» ИЖС, который сегодня превалирует, будет сжиматься, – считает Андрей Богданов.

Цена, по его замечанию, по-прежнему имеет первостепенное значение для основной массы покупателей. Но все же заказчик становится постепенно более знающим, к тому же появляются примеры качественной застройки, у людей появляется возможность выбирать.

– И все больше покупателей делают выбор в пользу безопасности, даже если это будет несколько дороже. Люди хотят быть уверенными, что дом действительно будет построен, поскольку на рынке ИЖС сейчас много прецедентов, когда стройка остается незавершенной или вообще не начинается, – говорит Андрей.

Регуляция этого рынка необходима, считает он. И первые шаги, которые банки и государство делают на этом поле считает положительным опытом. Шероховатости на первых этапах неизбежны, но, как напоминает Андрей Богданов, те же механизмы эскроу-счетов и проектного финансирования, которые не без труда внедряются на рынке ИЖС, первоначально были негативно восприняты и компаниями-застройщиками многоквартирного жилья. Однако сейчас они стали привычны и удобны как для покупателей, так и для.

– Безусловно, при регулировании рынка ИЖС надо учитывать баланс интересов. Скажем было бы справедливым сделать поэтапное раскрытие эскроу-счетов при строительстве дома на участке заказчика, – указывает эксперт. – Или пересмотреть правила землепользования и застройки для организованных поселков в части минимальной площади участков. Сейчас это 10 соток. Однако, если компания развивает территорию комплексно, делает качественное благоустройство, строит асфальтовые дороги, централизованные сети, то при нарезке по 10 соток, она не получит экономику даже для комфорт-класса, минимум – бизнес или элит-класс.