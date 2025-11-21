Дефицит кадров в России пошел на спад

Баланс между компаниями, испытывающими избыток и нехватку работников, в III квартале 2025 года составил минус 25,7 п.п., повторив значение двухлетней давности. При этом текущий уровень безработицы составляет 2,1% против 3,2% в 2023 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ноябрьский «Мониторинг предприятий» Банка России.

Сокращение отрицательного значения указывает на постепенное ослабление дефицита сотрудников, указано в исследовании. Максимальная нехватка персонала фиксировалась год назад, когда значение индикатора опускалось до минус 31,9 п.п.

«Российский рынок вакансий стабилизировался: компании отказались от практики найма всех минимально подходящих кандидатов и вернулись к более тщательному отбору», – подтвердили в пресс-службе SuperJob.