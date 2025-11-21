В России вырос спрос на ИИ-специалистов

Российский бизнес столкнулся с острой нехваткой кадров в сфере искусственного интеллекта, несмотря на активное финансирование технологий, пишет газета «Известия».

Спрос на AI-специалистов многократно превышает предложение, при этом одной из самых быстрорастущих профессий стали AI-тренеры – специалисты, оценивающие корректность и этичность работы ИИ-моделей.

«Отрасль молодая, многие кейсы реализуются впервые. Найти специалиста с релевантным опытом крайне сложно: он есть у единиц», – пояснил директор по Data Science «Авито» Константин Мягких. Он также отметил, что границы между ролями размываются – недостаточно быть ML-инженером, нужно понимать продуктовую разработку, архитектуру систем и специфику бизнеса.

По данным опроса МТС Web Services, 44% компаний с бюджетами на ИИ испытывают нехватку специалистов. Наиболее остро дефицит кадров ощущается в промышленности (60%), строительстве и ЖКХ (61%), а также в науке и образовании (59%). В «Яндексе» сообщили о планах увеличить найм ML-инженеров на 60% по сравнению с 2024 годом.