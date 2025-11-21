FT: США ожидают подписания Зеленским мирного плана до 27 ноября

США рассчитывают, что украинский президент Владимир Зеленский подпишет мирное соглашение до Дня благодарения, 27 ноября, сообщает The Financial Times со ссылкой на украинских официальных лиц. Американские представители планируют представить договор в Москве в конце ноября и завершить процесс к началу декабря, сообщает РБК.

Однако выполнение этого графика кажется маловероятным, поскольку, по словам офиса Зеленского, некоторые пункты плана неприемлемы для Киева. Ранее народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал американский мирный план, включающий 28 пунктов, среди которых отказ Украины от вступления в НАТО, проведение выборов через 100 дней после подписания и признание де-факто Крыма, Луганска и Донецка российскими.

Axios сообщил о разработке нового плана США по Украине, одобренного Дональдом Трампом. Белый дом подтвердил, что переговоры велись с обеими сторонами, и условия должны быть приемлемыми для всех участников конфликта. Зеленский подтвердил получение плана и намерение обсудить его с Трампом.

Кремль заявил об отсутствии новых обсуждений после встречи президентов России и США на Аляске в августе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новаций по урегулированию конфликта нет.