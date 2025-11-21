Программы лояльности на маркетплейсах предложили запретить: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: программы лояльности на маркетплейсах предложили запретить, маркетплейсы отреагировали на это предложение, в России ввели технологический сбор, а в Иркутской области подешевели поездки в ряд заграничных стран. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Без программ лояльности

Главы нескольких российских банков направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам прямые скидки для покупателей и косвенные формы финансирования, в том числе бонусные программы. Исключением предлагают сделать скидки на собственные товары маркетплейсов и социально значимые категории товаров. Авторы письма утверждают, что ограничения не повлияют на изменение цен для покупателей.

Ответ маркетплейсов

Данное предложение прокомментировали представители маркетплейсов, рассказав о последствиях подобных ограничений. Запрет на инвестиции в скидки и бонусы может привести к подорожанию товаров для миллионов россиян, заявили в Ozon. Это подтвердили и в Wildberries, добавив, что реальная цель банков – «нерыночным путем» ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ.

Технологический сбор

Госдума приняла закон, в соответствии с которым с 1 сентября 2026 года начнет действовать технологический сбор за ввоз или производство в РФ продукции с электронной компонентной базой. Плательщиками станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят или производят такую продукцию и компоненты. Максимальный размер технологического сбора не превысит 5 тысяч рублей за компонент или продукцию.

Поездки подешевели

Аналитики Иркутскстата зафиксировали существенное снижение цен на поездки в ряд стран из Приангарья по итогам октября 2025 года. В частности, путевки в Турцию стали стоить меньше на 38%, в Египет – на 28%, в ОАЭ – на 18%, в страны Юго-Восточной Азии – на 16%, Закавказья – на 14%, в Среднюю Азию – на 12%, в Белорусию – на 2%. Это связано с окончанием сезона отпусков.

Аэропорт Братска – хаб

Иркутская область представила стратегию развития авиасообщения на форсайт-сессии «Паутина маршрутов: как летать по любимой стране» в Москве. В рамках мероприятия выступил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, упомянув вопрос развития аэропорта Братска – второго международного аэропорта в регионе, который сейчас реконструируют. Глава Иркутской области подчеркнул, что в перспективе аэропорт Братска можно рассматривать как хаб для межрегиональных перевозок.