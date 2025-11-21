Опубликован предполагаемый текст мирного плана США по Украине

Предполагаемый текст меморандума, который якобы тайно разрабатывался в Вашингтоне, был опубликован украинским депутатом Алексеем Гончаренко. Документ включает гарантии США, ограничения для Вооружённых сил Украины, а также территориальные и финансовые уступки. В Киеве изучают содержание плана, а в Европейском союзе считают предложенные уступки чрезмерными, передаёт РБК.

Первым о существовании такого документа сообщил портал Axios. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев пояснил, что идея плана основана на принципах, согласованных президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в августе на встрече в Аляске. План должен стать письменным документом, который не только урегулирует конфликт на Украине, но и восстановит американо-российские отношения, а также учтёт российские опасения в сфере безопасности.

Согласно Wall Street Journal, разработкой плана с американской стороны занимались специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио и зять президента Джаред Кушнер. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что в течение последнего месяца Уиткофф и Рубио «тайно» работали над планом, взаимодействуя с обеими сторонами конфликта. По её словам, это хороший план для России и Украины, который должен быть приемлем для обеих сторон.

В Кремле факт существования документа не подтвердили, но и не опровергли.

В Белом доме отказались раскрывать детали плана, однако его предполагаемый текст был опубликован депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко в соцсетях. Официального подтверждения подлинности документа пока не поступало.

Ниже полный текст документа, который изначально был опубликован на украинском языке, приводит РБК:

1. Суверенитет Украины будет подтвержден.

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все спорные моменты последних 30 лет будут считаться урегулированными.

3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее.

4. Будет проведен диалог между Россией и НАТО при посредничестве США для решения всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, чтобы обеспечить глобальную безопасность и увеличить возможности для взаимодействия и будущего экономического развития.

5. Украина получит надежные гарантии безопасности.

6. Численность ВСУ будет ограничена (6)00 000 человек.

7. Украина соглашается закрепить в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

8. НАТО соглашается не размещать войска на Украине.

9. Европейские истребители будут размещены в Польше.

10. Гарантии США:

a. США получат компенсацию за гарантию;

b. Если Украина вторгнется в Россию, она утратит гарантию.

c. Если Россия вторгнется в Украину, помимо решительного скоординированного военного ответа, будут восстановлены все глобальные санкции, признание новой территории и все другие преимущества данной сделки будут отменены;

d. Если Украина без причины выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантия безопасности будет считаться недействительной.

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок, пока этот вопрос рассматривается.

12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся:

a. Создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;

b. США будут сотрудничать с Украиной для совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, включая трубопроводы и хранилища;

c. Совместные усилия по восстановлению территорий, пострадавших от войны, для восстановления, реконструкции и модернизации городов и жилых районов;

d. Развитие инфраструктуры.

e. Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов;

f. Всемирный банк разработает специальный пакет финансирования для ускорения этих усилий;

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:

a. Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке;

b. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностях;

c. Россия будет приглашена вернуться в G8.

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом:

$100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия. Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные европейские активы будут разморожены. Остальная часть замороженных российских активов будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в областях, которые будут определены [позднее]. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать сильную мотивацию не возвращаться к конфликту.

15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений настоящего соглашения;

16. Россия закрепит законодательно политику ненападения на Европу и Украину;

17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений; СНВ-1 истек еще в 2009 году, поэтому, по всей видимости, имеется в виду договор СНВ-III, который истекает в феврале 2026 года. — РБК);

18. Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия;

19. Запорожская атомная электростанция будет запущена под контролем МАГАТЭ, а произведённая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной в пропорции 50:50;

20. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах и обществе, направленные на понимание и толерантность к различным культурам и устранение расизма и предубеждений:

a. Украина примет правила ЕС по религиозной терпимости и защите языковых меньшинств;

b. Обе страны договорятся отменить все дискриминационные меры и гарантировать права украинских и российских СМИ и образования;

c. Вся нацистская идеология и деятельность должны быть отвергнуты и запрещены;

21.Территории:

a. Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами;

b. Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения;

c. Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;

d. Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, и эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону;

22. После согласования будущих территориальных договоренностей и РФ, и Украина обязуются не менять настоящие договоренности силовым способом. Любые гарантии безопасности не будут применяться в случае нарушения настоящего обязательства.

23. Россия не будет препятствовать использованию Украиной реки Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна по Черному морю;

24. Будет создан гуманитарный комитет для решения открытых вопросов:

a. Все оставшиеся в плену и тела будут обменены по принципу «все на всех»;

b. Все гражданские задержанные и заложники будут возвращены, включая детей;

c. Будет реализована программа воссоединения семей;

d. Будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта;

25. Украина проведет выборы через 100 дней.

26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за действия во время войны и согласятся не предъявлять претензий и не рассматривать жалобы в дальнейшем.

27. Настоящее соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Дж. Трампом. За нарушения будут предусмотрены санкции.

28. После того, как все стороны согласятся с настоящим меморандумом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам для начала выполнения соглашения.