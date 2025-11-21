Политолог: западные СМИ используют мирный план по Украине для давления на Киев

Политолог Александр Немцев считает, что информация о разработке нового мирного плана по Украине, появившаяся в западных СМИ, может быть элементом торга со стороны администрации Белого дома, сообщает газета "Ведомости".

Контуры предполагаемого документа обсуждались еще во время августовской встречи президентов России и США в Анкоридже, однако с тех пор процесс застопорился. По мнению эксперта, после громкого коррупционного скандала на Украине Вашингтон с помощью информационных вбросов пытается оказать давление на руководство Киева. Американской администрации важно показать внешний политический успех Дональда Трампа на украинском направлении.

Теоретически Киев может быть готов к переговорам, если армия и государство окажутся в критической ситуации, как это было перед запуском минского процесса в 2014 году, отмечает Немцев.

По мнению политолога, российская сторона готова обсуждать лишь «коррекцию» приграничных территорий.

Программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов допускает, что публикации в западных СМИ могут намеренно создавать интригу вокруг урегулирования украинского кризиса. Однако, как отмечает Барабанов, Киев пока не готов садиться за стол переговоров. Текущий проект явно противоречит позиции украинской стороны, а продолжающийся коррупционный скандал лишь усиливает отторжение элит от мирного соглашения. Кроме того, в случае согласия на переговоры, украинские власти рискуют получить ярлык национальных предателей в глазах общественности, считает аналитик.

Предполагаемый текст меморандума, который якобы тайно разрабатывался в Вашингтоне, был опубликован украинским депутатом Алексеем Гончаренко. Документ состоит из 28 пунктов. Он включает гарантии США, ограничения для Вооружённых сил Украины, а также территориальные и финансовые уступки. В Киеве изучают содержание плана, а в Европейском союзе считают предложенные уступки чрезмерными.