Wildberries и Ozon предупредили о росте цен из-за запрета инвестиций в скидки

Крупнейшие российские маркетплейсы Wildberries и Ozon заявили, что предложенный банками запрет на инвестиции в скидки и бонусы приведет к значительному росту цен для миллионов россиян. В компаниях РБК рассказали, что это ограничение может иметь негативные долгосрочные последствия для экономики и спровоцировать разгон инфляции.

«По оценкам экспертов, в случае принятия запрета цены для потребителей вырастут на 15-20%», – указывают в пресс-службе Wildberries. В компании считают, что истинная цель крупных банков – «нерыночным путем» ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ.

В Ozon подтвердили, что в случае реализации инициативы банков «цены однозначно вырастут». В пресс-службе маркетплейса обратили внимание на то, что использование скидок, бонусов и программ лояльности является излюбленным инструментом банков, который они сами активно эксплуатируют.

Ранее скидки, которые крупнейшие маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, предоставляют держателям своих дисконтных карт или электронных кошельков, вызвало резкую критику не только со стороны конкурирующих маркетплейсов и традиционной торговли, но даже со стороны Банка России, защищавшего право покупателя выбирать самостоятельно способ оплаты без «дискриминации» со стороны маркетплейса.