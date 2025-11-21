В ACI Russia предупредили о риске обвала рубля при нормализации геополитики

Глава Ассоциации российских специалистов финансового рынка ACI Russia Евгений Егоров предупредил, что нормализация геополитической ситуации может стать причиной резкого обвала курса рубля. Об этом он рассказал в эфире программы «Инвестиционный час» на Радио РБК.

По мнению эксперта, улучшение международных отношений может спровоцировать усиление оттока капитала из России, что приведёт к ослаблению национальной валюты. «Если будут достигнуты договорённости, это вызовет ослабление рубля», — отметил Егоров, напомнив, что подобные ситуации уже наблюдались при предыдущих попытках мирного урегулирования.

С начала 2025 года официальный курс доллара снизился более чем на 20%. На 21 ноября Центробанк установил курс доллара на уровне 80,73 рубля, евро — 92,60, юаня — 11,28.

Укреплению рубля способствовала высокая процентная ставка в России, которая значительно превышает ставки в долларах, евро и юанях, а также опережает инфляцию. По словам Егоров, это заставляет людей сдерживать потребление, предпочитая хранить деньги на рублевых депозитах.

Эксперт отметил, что для компаний потребительского сектора четвёртый квартал 2025 года может стать одним из самых сложных из-за низкой активности на рынке. В таких условиях нецелесообразно вкладывать сбережения в товары или иностранную валюту.

К концу 2025 года рубль может ослабнуть из-за роста бюджетных расходов, увеличения потребительского спроса и других факторов, прогнозирует Егоров.

Однако некоторые эксперты выражают противоположную точку зрения. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила мнение, что успешное разрешение конфликта на территории Украины станет значительным стимулом укрепления российского рубля. Она пояснила, что подобная ситуация окажет сильное положительное влияние на экономику страны, создавая условия для ускоренного снижения ключевой ставки, что позволит стабилизировать национальную валюту.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин солидарен с мнением своей коллеги, утверждая, что завершение текущей спецоперации обеспечит дополнительную поддержку внутренней экономике, стимулируя рост потребительского спроса без риска инфляции.

Эксперт инвестиционного холдинга "БКС Мир Инвестиций" Александр Шепелев выделил два ключевых фактора, благоприятствующих укреплению рубля до уровня ниже 70 рублей за доллар: достижение мира на Украине и возможное повышение ставок Банком России.



С точки зрения старшего управляющего директора Сбербанка Натальи Загвоздиной, успех переговоров по урегулированию кризиса способен привести к укреплению рубля вплоть до значений 40-50 рублей за американский доллар.