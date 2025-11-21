Комплексный ремонт гостиницы аэропорта провели в Иркутске

Комплексное обновление гостиницы аэропорта Иркутска «Воздушная гавань» завершено. Работы организовали с целью повышения уровня комфорта для транзитных пассажиров и путешественников.
Состоялись ремонт фасада здания, основной кровли и кровли вентилируемого фасада, была произведена замена инженерных коммуникаций, включая трубопроводы и стояки канализации.
Ранее в гостинице установили второй пассажирский лифт, обеспечивающий более удобное и мобильное перемещение гостей между этажами. Также в ближайшее время планируется замена коврового покрытия на втором, третьем и четвертом этажах.