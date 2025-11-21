Новости

Поезд с углем опрокинулся в Иркутской области из-за забытого на рельсах предмета

Инцидент на железной дороге произошел сегодня ночью в Иркутской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба».

По данным Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР, в 01:15 по местному времени на станции Облепиха в Тайшетском районе Иркутской области произошел сход и опрокидывание локомотива и вагонов, груженных углем.

«Предварительной причиной происшествия является оставление постороннего предмета на железнодорожных путях работниками, осуществлявшими их ремонт», – отмечают следователи.

Размер ущерба составил более 1 млн рублей. Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента устанавливаются.


