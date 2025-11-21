Госдума одобрила введение лицензирования продажи сигарет и вейпов

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о введении обязательного лицензирования оптовой и розничной продажи сигарет и никотинсодержащей продукции. Об этом пишет газета «Известия».

Ранее лицензировались только производство, экспорт и импорт такой продукции, теперь же разрешительные документы понадобятся для каждого торгового объекта или транспортного средства.

«В лицензионные требования войдет в том числе отсутствие налоговой задолженности более 3 тыс. рублей, наличие у соискателей лицензий в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде торгового объекта площадью не менее 5 кв. м, уплата пошлины», – пояснили в Минфине. Также потребуется соблюдение установленных законодательством запретов и ограничений в сфере охраны здоровья граждан.

Размер пошлины за выдачу годовой лицензии на розничную торговлю составит 20 тыс. рублей для каждой торговой точки. Лицензия на оптовый оборот будет выдаваться сроком на пять лет с пошлиной 800 тыс. рублей. Регионы получат право устанавливать дополнительные ограничения и увеличивать минимальную площадь торгового объекта до 10 кв. метров.

Оптовые лицензии будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, а розничные – органы власти субъектов РФ. Аналогичный подход ранее уже был успешно реализован на алкогольном рынке.