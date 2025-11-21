Искусственный интеллект займётся решением демографических проблем?

Применение искусственного интеллекта (ИИ) предложено использовать для совершенствования демографических прогнозов и разработки мер поддержки семей. Эту тему затронули депутаты Госдумы на заседании 20 ноября. По словам Нины Останиной, руководителя профильного комитета Думы, технологии позволят моделировать последствия тех или иных мер поддержки семей в разных регионах, сообщает газета "Ведомости".

«Одна из главных целей использования ИИ – способность точно ответить на вопрос «Что произойдет, если…», например, как изменится уровень рождаемости при введении новых государственных мер поддержки», – подчеркнула Останина.

Однако директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин обратил внимание на сложность демографических процессов, вызванные такими факторами, как миграция, болезни сердца и коронавирус. Для точного анализа предлагается использование цифровых двойников регионов и семей, которые будут отражать реальную картину и помогать формировать сценарии развития.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил сомнения относительно роли ИИ в демографии, подчеркнув, что создание прочных семейных ценностей зависит исключительно от самих людей и государства. Однако он добавил, что современные технологии открывают важные возможности для обработки больших объемов данных и выявления сложных зависимостей.