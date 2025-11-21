«Спрос на новостройки в крупных городах России вырос более чем на 20% за месяц

Продажи квартир в новостройках в российских городах с населением свыше 500 тысяч человек в октябре выросли на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает компания ЦИАН. За этот период было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи. Аналогичные данные приводит «Авито недвижимость», отмечая рост сделок с первичным жильем в крупных городах на 24% в месячном и на 47% в годовом выражении, ссылаясь на данные госкомпании Дом.РФ. Компания «Этажи» также подтверждает увеличение спроса на квартиры в строящихся домах на 21,7% за последний месяц, при этом рост продаж за год составил 31,9%, сообщает газета "Ведомости".



Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская объясняет рост спроса снижением ключевой ставки, что повысило потребительский оптимизм и ожидания скорого рефинансирования ипотеки. Кроме того, на спрос повлияли выход на рынок держателей депозитов и сезонные факторы.

Обсуждается возможность введения дифференцированных ставок, например, для семей с одним ребенком до шести лет ставка может вырасти до 12%, поясняет генеральный директор Optima Development Давид Худоян. Это подталкивает покупателей поспешить оформить ипотеку по текущим более выгодным условиям.

Ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов отмечает, что ожидания новых ограничений по семейной ипотеке, которые вступят в силу с начала 2026 года, также стимулируют покупателей. С 1 февраля будет разрешен только один такой кредит на семью.