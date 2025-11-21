«Спрос на новостройки в крупных городах России вырос более чем на 20% за месяц

Продажи квартир в новостройках в российских городах с населением свыше 500 тысяч человек в октябре выросли на 21% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает компания ЦИАН. За этот период было зарегистрировано 44 400 договоров купли-продажи. Аналогичные данные приводит «Авито недвижимость», отмечая рост сделок с первичным жильем в крупных городах на 24% в месячном и на 47% в годовом выражении, ссылаясь на данные госкомпании Дом.РФ. Компания «Этажи» также подтверждает увеличение спроса на квартиры в строящихся домах на 21,7% за последний месяц, при этом рост продаж за год составил 31,9%, сообщает газета "Ведомости".
Ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская объясняет рост спроса снижением ключевой ставки, что повысило потребительский оптимизм и ожидания скорого рефинансирования ипотеки. Кроме того, на спрос повлияли выход на рынок держателей депозитов и сезонные факторы. Ведущий аналитик «Этажей» Александр Иванов отмечает, что ожидания новых ограничений по семейной ипотеке, которые вступят в силу с начала 2026 года, также стимулируют покупателей. С 1 февраля будет разрешен только один такой кредит на семью. Обсуждается возможность введения дифференцированных ставок, например, для семей с одним ребенком до шести лет ставка может вырасти до 12%, поясняет генеральный директор Optima Development Давид Худоян. Это подталкивает покупателей поспешить оформить ипотеку по текущим более выгодным условиям.