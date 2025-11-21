Российский авторынок упал на 20% в ноябре после рекордного октября

Российский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует значительное снижение в ноябре 2025 года. По данным за первые две недели месяца, падение продаж может составить около 20% по сравнению с октябрьскими показателями, который стал лучшим месяцем в текущем году.

«Если ориентироваться на них, то можно предположить месячный уровень в 130-135 тыс. штук. То есть падение примерно на 20% к предыдущему месяцу», – сообщил в своем Telegram-канале генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Точные статистические данные будут опубликованы в начале декабря.

Опрос, проведенный в аудитории Telegram-каналов «Автостат», показал более оптимистичный прогноз – около 150 тыс. проданных автомобилей в ноябре, что на 10% ниже октябрьского результата.

В целом по итогам 2025 года российский авторынок может выйти на уровень 1,3 млн новых легковых автомобилей. Этот показатель на 17% ниже прошлогоднего объема, когда было продано 1,57 млн штук.