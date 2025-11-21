Александр Ведяхин: искусственный интеллект помогает выстраивать экосистему вокруг каждого человека

На конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») состоялся II Международный деловой форум стран БРИКС+ по искусственному интеллекту. Модератором дискуссии выступил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В работе форума приняли участие глава Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Игорь Кожин; секретарь Комитета Коммунистической партии Китая Шанхайского исследовательского института искусственного интеллекта Яньцзин Лю; основатель венчурного фонда ЧакVC Мартин Кольхаузер; глава отдела по искусственному интеллекту Центра по развитию и прогрессу при президенте Ирана Момени Азнадарйани Амирхоссейн; президент Бразильской ассоциации профессионалов и компаний в области телекоммуникаций, интернета вещей и искусственного интеллекта Рейналдо дос Сантос; генеральный директор Турецкой инициативы в области искусственного интеллекта Кан Синемли; президент Марокканской федерации высокотехнологичных компаний и Африканской федерации цифровых компаний Редуан Эль Халуи; проректор, декан факультета искусственного интеллекта Университета Sai Аджит Абрахам.

Александр Ведяхин рассказал, что генеративный искусственный интеллект (GenAI) позволяет Сберу выстраивать экосистему вокруг каждого человека и внедрять гиперперсонализацию обслуживания.

«Каждый человек уникален. Наша задача — сделать экосистему вокруг каждого человека. Это и есть человекоцентричность — искусственный интеллект помогает её выстраивать. В Сбере уже реализовано более 500 кейсов внедрения ИИ. В этом году от GenAI мы ожидаем 50 млрд рублей экономического эффекта. Нет ни одного процесса в Сбере, где бы ИИ не принёс пользу. Иногда это повышает эффективность на 10–20%, иногда на 50%, а иногда в разы — всё зависит от зрелости процесса», — Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Открывая форум, Александр Ведяхин анонсировал международную платформу BRICS+ AI Success Hub, которая создана вместе с ЮНИДО. Платформа включает порядка 80 кейсов применения искусственного интеллекта из почти 30 стран. Кейсбук будет расширяться и дополняться.

Глава Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Игорь Кожин подробнее рассказал о BRICS+ AI Success Hub, подчеркнув, что представленные в ней кейсы универсальны: они доказали свою эффективность в разных регионах планеты и разных индустриях. Важно, что платформа позволяет сравнивать применимость решений в конкретных производственных условиях и снижает барьеры их внедрения в малом бизнесе.

Секретарь Комитета Коммунистической партии Китая Шанхайского исследовательского института искусственного интеллекта Яньцзин Лю объяснила, как работает Шанхайский исследовательский институт искусственного интеллекта. Созданный в 2019 году, сегодня он осуществляет полный цикл разработки и внедрения ИИ-решений. Среди них — первая коммерческая фабрика по массовому производству универсальных роботов с ИИ, на которой уже произведена тысяча роботов.

Основатель венчурного фонда ЧакVC Мартин Кольхаузер, один из самых активных инвесторов в российские ИИ-технологии, поделился своим опытом таких инвестиций. Он сообщил, что успешные стартапы отличают чёткий фокус на клиента и отрасль, правильная модель распространения (SaaS или on-premise), эффективный финансовый план и пошаговая интеграция с постоянным совершенствованием пользовательского опыта. В качестве успешных примеров он привёл два стартапа, в которые проинвестировал. Первый автоматически формирует шорт-листы кандидатов из досок объявлений, а второй — упрощает создание корпоративных презентаций по брендбуку конкретной компании.

Глава отдела по искусственному интеллекту Центра по развитию и прогрессу при президенте Ирана Момени Азнадарйани Амирхоссейн посвятил своё выступление вопросам разработки безопасного, этичного и контролируемого ИИ.

Такой искусственный интеллект станет союзником всего человечества, поможет лучше понимать прошлое, учиться на ошибках, раскрыть закономерности в науке, природе и обществе, уважать права других людей и заботиться об окружающей среде. Сейчас в Иране разрабатывается национальная ИИ-платформа, которая упрощает разработку и доступ к инструментам, поддерживает вычисления высокой мощности.

Президент Бразильской ассоциации профессионалов и компаний в области телекоммуникаций, интернета вещей и искусственного интеллекта Рейналдо дос Сантос сообщил, что из 26 млн бразильских компаний 9 млн уже интегировали ИИ в свои процессы. Внедрять эту технологию столь быстрыми темпами позволяют взаимопомощь и поддержка всех заинтересованных сторон, когда сотрудничество равных подпитывает друг друга. 4,5 млрд долларов США выделено на внедрение ИИ в Бразилии в ближашие три года, чтобы эта интеграция была более глубокой и эффективной. Принципы сотрудничества, которые работают внутри страны, Рейналдо дос Сантос предложил внедрить и на глобальном уровне.

Генеральный директор Турецкой инициативы в области искусственного интеллекта Кан Синемли обратил внимание на ключевые для Турции проблемы — нехватку структурированных данных и жёсткое регулирование в здравоохранении, банкинге, страховании, которое затрудняет внедрение ИИ. Турецкая инициатива помогает развивать экосистему искусственного интеллекта, создавать единые стандарты, объединять ресурсы и повышать долю эффективных проектов внедрения ИИ, ведь сегодня, по данным Gartner, 80–90% таких проектов не доходят до финишной черты.

Президент Марокканской федерации высокотехнологичных компаний и Африканской федерации цифровых компаний Редуан Эль Халуи также обозначил проблемы, решение которых требует общих усилий. Как и Кан Синемли, он назвал главным вызовом отсутствие структурированных данных. Там, где данные структурированы, а процессы оцифрованы, ИИ развивается быстро.

В противном случае искусственный интеллект не компенсирует отсутствие систем или процессов, а только усугубит беспорядок. Поэтому сейчас страны Африки в большинстве своём начинают с базовой цифровизации процессов, структурирования операций, сбора и обработки данных. А на следующей стадии можно переходить к внедрению GenAI. Другие важнейшие задачи — это обеспечение цифрового суверенитета (ИИ-модели должны работать в локальных ЦОДах), электроэнергии и оптоволокна для передачи данных.

Проректор, декан факультета искусственного интеллекта Университета Sai Аджит Абрахам, как и Рейналдо дос Сантос, призвал участников панельной дискуссии объединить усилия всех стран БРИКС+ и работать единой командой, создавая ИИ для решения глобальных проблем, которые ни одна страна не может решить по отдельности. Это прежде всего проблемы климата, неравенства, бедности, энергодефицита, водоснабжения и так далее. Сегодня государства БРИКС+ объединяют свыше 40% населения планеты, и доля инвестиций в НИОКР в этих странах растёт. Ещё один значимый аспект — образование. ИИ развивается быстрее, чем обновляются учебные программы. К тому же обучение должно продолжаться всю жизнь — необходимы курсы о том, как использовать ИИ в разных областях жизни.

В завершение форума Александр Ведяхин подчеркнул, что взаимопомощь и взаимопонимание стали лейтмотивом, на основе которого члены Международного альянса в сфере ИИ будут выстраивать глобальное сотрудничество.