«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
Пять поездов задержали, два отменили из-за аварии на железной дороге в Приангарье

Поезд с углем опрокинулся на станции Облепиха в Тайшетском районе Иркутской области. Из-за происшествия произошла задержка и отмена поездов.

В частности, до 5 часов задерживаются пять пассажирских поездов: №9 Владивосток – Москва, №69 Чита – Москва, №137 Иркутск – Абакан, №57 Иркутск – Красноярск, №147 Иркутск – Тайшет. Отменены пригородные поезда №6401 Нижнеудинск – Тайшет и №6402 Тайшет – Нижнеудинск.

По данным ВСЖД, железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.

Напомним, опрокидывание поезда произошло сегодня ночью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Предварительная причина аварии – оставление постороннего предмета на путях.


