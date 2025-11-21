Пять поездов задержали, два отменили из-за аварии на железной дороге в Приангарье

Поезд с углем опрокинулся на станции Облепиха в Тайшетском районе Иркутской области. Из-за происшествия произошла задержка и отмена поездов.

В частности, до 5 часов задерживаются пять пассажирских поездов: №9 Владивосток – Москва, №69 Чита – Москва, №137 Иркутск – Абакан, №57 Иркутск – Красноярск, №147 Иркутск – Тайшет. Отменены пригородные поезда №6401 Нижнеудинск – Тайшет и №6402 Тайшет – Нижнеудинск.

По данным ВСЖД, железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.

Напомним, опрокидывание поезда произошло сегодня ночью. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Предварительная причина аварии – оставление постороннего предмета на путях.