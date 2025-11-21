Сбер и Аэрофлот договорились совместно развивать технологии генеративного искусственного интеллекта

На международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») Сбер и Аэрофлот объявили о стратегическом партнёрстве в сфере развития технологий генеративного искусственного интеллекта. Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и первый заместитель генерального директора Аэрофлота по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Партнёры будут совместно прорабатывать сценарии для совершенствования качества клиентского опыта и расширения возможностей пассажиров. Для реализации этой задачи компании намерены наладить обмен информацией о продуктах и сервисах с целью обучения и развития бизнес-решений на базе нейросети GigaChat от Сбера.

«Наша ключевая задача — обеспечить доступ к современным продуктам на базе генеративного искусственного интеллекта не только для компаний, но и для миллионов пользователей. Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а создавать по-настоящему удобные и эффективные решения, способные улучшить повседневную жизнь людей, стать их помощниками. В сотрудничестве с Аэрофлотом и с использованием нейросети GigaChat мы будем запускать перспективные проекты, направленные на укрепление доверия клиентов к современным цифровым продуктам и расширению их возможностей», — Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

«Аэрофлот — компания с высоким уровнем цифровизации. Мы постоянно следим за трендами в сфере ИТ и внедряем инновационные технологии в числе первых в отечественной транспортной отрасли. В современном мире нейросети уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Сотрудничество со Сбером в этом направлении позволит эффективно задействовать огромный потенциал искусственного интеллекта и использовать его возможности во благо наших пассажиров. Уверен, что мы сможем уже в ближайшее время создать немало полезных и актуальных ИИ-решений для планирования путешествий, которые немыслимы без комфортных и доступных перелётов по всей маршрутной сети Аэрофлота», — Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора Аэрофлота по коммерции и финансам.