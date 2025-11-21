Банк России может взять паузу в снижении ключевой ставки в начале 2026 года

По данным ежемесячного опроса агентства «инФОМ» и Банка России, в ноябре 2025 года инфляционные ожидания населения РФ («прогноз» роста инфляции через год, сделанный опрошенными россиянами) остались выросли по сравнению с октябрём с 12,6% до 13,4%.

На таком уровне этот показатель находился в мае текущего года. В предыдущий раз инфляционные ожидания повышались в августе, но они тогда оказались немного выше, чем в текущем месяце (13,5%), хотя повысились в августе только на 0,5 процентного пункта, а в этом месяце – сразу на 0,8 пп.

В октябре по сравнению с сентябрём инфляция, по данным Росстата, продолжила замедляться, поэтому довольно высокие темпы роста инфляционных ожиданий населения в ноябре выглядят, на первый взгляд, неожиданно. Однако, скорее всего, возобновление роста показателя связано с ожидаемым с 1 января 2026 года повышения НДС на 2 процентных пункта.

Ранее в Банке России не исключали, что на фоне ожидаемого подъёма НДС в начале следующего года у россиян могут краткосрочно вырасти инфляционные ожидания, что, видимо, уже происходит. Показатель наблюдаемой населением инфляции в ноябре 2025 года тоже вырос с 14,1% до 14,5%, и это тоже может означать, что бизнес и розничная торговля уже готовятся к повышению НДС.

«Полагаем, что Банк России на заседании совета директоров 19 декабря с высокой вероятностью опять снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 16% годовых. Однако если высокие инфляционные ожидания сохранятся и в декабре, а инфляция после повышения НДС возобновит рост, не исключено, что в начале 2026 года регулятор может взять паузу в снижении ключевой ставки», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.