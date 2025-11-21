Freedom Finance: «Рубль немного подешевел – и хватит»

Сегодня российский рубль мощно устремился наверх. Биржевой курс юаня обвалился до 11,02 руб., и похоже, что падение китайской валюты в область 10,9 руб. уже не за горами. На внебиржевом рынке доллар США провалился ниже 79 руб., а евро опустился ниже 93 руб.

«Третья декада ноября сегодня стартовала и значит, начался традиционный налоговый период, когда рубль, как правило, дорожает. Тем не менее, не в каждый налоговый период рубль так мощно растёт, что мировые резервные валюты теряют более чем по 2% стоимости в день. Возможно, что на курс рубля повлияли новостные поводы, в частности, сообщения западных СМИ о наличии у администрации президента США Трампа некоего плана мирного урегулирования конфликта на Украине, учитывающего, в том числе, и некоторые интересы России», – комментирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Как продолжает эксперт, несмотря на то, что в Кремле не подтвердили информацию о том, что такой мирный план существует, а в американском Белом доме комментируют эти сообщения весьма скупо и сдержанно, российский фондовый рынок накануне, как только эта информация появилась, рос, как на дрожжах (правда, сегодня немного скорректировался вниз). Возможно, что рубль отреагировал тоже на эти новости ростом, правда, немного запоздало.

«Более важным фактором укрепления рубля, на наш взгляд, могли стать данные об инфляционных ожиданиях россиян в ноябре, которые показали рост. Скорее всего, они перешли к росту в преддверии повышения НДС с 1 января 2026 года. Это даёт сильные основания Банку России снизить ключевую ставку в декабре не более, чем на 0,5 процентного пункта. В начале 2026 года, после повышения НДС, взять паузу в смягчении монетарной политики. Это необходимо, чтобы весной, когда инфляция замедлится, снова начать цикл снижения ставки. Чем выше ключевая ставка, тем выше спрос на рубль», – заключает Наталья Мильчакова.

Третью декаду ноября эксперты ждут волатильной для рубля, но до конца месяца российская валюта вряд ли сильно подешевеет. По прогнозам, курс доллара в ближайшие дни в коридоре 78-80 руб., евро – 91-93,5 руб., юаня – 10,9-11,4 руб.