Мечел показал рост продаж угля при снижении металлопродукции

В непростой среде спроса и ценовой конъюнктуры «Мечел» в третьем квартале 2025 года сумел увеличить реализацию энергетического угля на 37% по сравнению со вторым кварталом. Это означает, что компания оперативно переключилась на более доступные рынки и продукцию с меньшим ценовым давлением, что позволило компенсировать спад в других сегментах.

Рост отгрузок концентрата коксующегося угля на 18% кв/кв подтверждает, что акцент был сделан на сырье высокой маржинальности. Напротив, реализация PCI-угля сократилась на 54% кв/кв, а антрацита на 100% кв/кв, что отражает отказ от низкомаржинальных видов угля, неспособных выдержать сегодняшнее давление.

«Падение поставок железорудного концентрата (ЖРК) на 14% кв/кв говорит об осторожности компании по отношению к металлургическому рынку внутреннего спроса. Однако за 9 месяцев рост на 32% к аналогичному периоду прошлого года показывает, что стратегически «Мечел» наращивает экспорт или производственные мощности», – комментирует Владимир Чернов, аналитик freedom Finance Global.

Металлургический сегмент компании чувствует удар по структуре спроса, так как сортовой прокат упал на 7% кв/кв из-за замедления строительного комплекса. В то же время плоский прокат прибавил на 15% кв/кв благодаря ремонту и запуску мощностей на ЧМК. Метизный сегмент вырос на 6% кв/кв за счёт новых контрактов и расширения поставок проволоки. Однако продажи поковок и штампованных изделий упали на 11 % и 10 % соответственно, что свидетельствует о перераспределении продуктовой корзины в сторону более технологичных, маржинальных товаров.

Снижение выработки электрической и тепловой энергии на 13% и 27% кв/кв связано с ремонтными работами в межотопительный период. Рост производства за 9 месяцев на 19% г/г по показывает, что энергоактивность восстанавливается и вводится в строй.

Сильная сторона отчёта – это устойчивый рост в угольном сегменте именно за счёт энергетического направления, что даёт «Мечелу» гибкость в управлении портфелем продуктов. Но есть и слабые места, такие как зависимость от внешнего спроса на металлопродукцию, риски в продукции с низкой маржинальностью и высокая цикличность энергии и металла.

«Согласно нашему прогнозу, если спрос на энергетический уголь будет устойчивым зимой (что вероятно), компания сможет сохранить рост этого направления и стабилизировать выручку. Металлургия останется под давлением, а рост возможен только при восстановлении строительства. Однако, если цены на уголь обвалятся, и металлопродукция ещё сильнее просядет, то рост угля не компенсирует потери, и маржа компании сократится», – заключает эксперт.