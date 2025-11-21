Новости

Школу искусств в иркутском селе Урик строят после обращения жителей к губернатору

В селе Урик Иркутского округа завершается строительство новой Детской школы искусств. Объект начали возводить после обращения жителей к губернатору Игорь Кобзеву во время прямой линии.

<p>Скриншот из видео пресс-службы правитлеьства Иркутской области</p>

«Знаю, что это учреждение местные жители очень ждут – вопрос об его открытии поступил на прямую линию в 2024 году. Оперативное решение – результат слаженной работы всех уровней власти, муниципалитет также включился и выделил средства на закупку оборудования и мебели, а еще раньше – на музыкальные инструменты», – прокомментировал Кобзев.

Подрядчик завершил наружную отделку, отремонтировал кровлю, подвел инженерные сети, благоустроил прилегающую территорию. Идет отделка полов, стен и потолков, монтаж внутренних инженерных систем. Готовность объекта оценивается в 87%, срок завершения работ – конец 2025 года. Общее финансирование объекта составляет 22 млн рублей.

В новом учреждении Урика будут обучаться около 80 ребят. Они смогут освоить мастерство игры на различных инструментах: от классических фортепиано и скрипки до народных баяна и аккордеона.


