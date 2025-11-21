Огромную опухоль удалили у новорожденного в Иркутске: она занимала всю грудь

В Иркутске провели уникальную операцию новорожденному с чрезвычайно крупной опухолью, занимавшей всю грудь. Маленького пациента удалось спасти врачам городской Ивано-Матренинской детской больницы при поддержке областного перинатального центра.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Еще до появления на свет, на 30-йнеделе беременности, во время УЗИ врачи обнаружили у малыша тератому в грудной клетке размером почти 8 см. Образование сдавливало легкие и сердце, угрожая его жизни. <...> Единственным шансом спасти ребенка была операция по полному удалению опухоли. Но такое вмешательство – огромный риск, особенно для новорожденного», – рассказал губернатор Игорь Кобзев.

За мамой во время беременности внимательно наблюдали специалисты перинатального центра. Спустя всего 2 часа после родов малыша оперативно перевели в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии №2 Ивано-Матренинской больницы.

«Пять дней команда реаниматологов под руководством Натальи Геннадьевны Алейниковой боролась за стабилизацию состояния малыша. Затем хирурги Андрей Александрович Распутин и Владислав Сергеевич Черемнов с командой из шести человек провели двухчасовую операцию, удаляя опухоль, которая занимала всю переднюю грудную стенку», – отметил Кобзев.

Риски операции были колоссальны: опухоль расположилась около верхней полой вены и прочно прирастала к сердцу и сосудам. Несмотря на это, операция прошла успешно. Сейчас малыша и его маму выписали и отправили домой.

«По-настоящему уникальным этот случай можно назвать потому, что образование подобного размера бывает крайне редко», – резюмировал Андрей Распутин.