Примсоцбанк запустил сервис DirectBank+ для бизнеса

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» расширяет возможности дистанционного обслуживания: теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут управлять банковскими операциями непосредственно через интерфейс «1С: Предприятие» благодаря новой услуге DirectBank+. Сервис доступен во всех офисах банка.

DirectBank+ устраняет необходимость файлового обмена между системой ДБО и программой «1С». Все операции выполняются в единой среде, это повышает безопасность данных, сокращает время на рутинные операции и минимизирует риск ошибок при переносе информации.

Какие задачи решает DirectBank+?

С помощью сервиса вы можете:

создавать и отправлять платёжные документы в банк;

получать выписки по счёту за любой период;

отслеживать статусы документов в режиме онлайн;

отзывать отправленные в банк документы;

работать с валютными платежами;

управлять документами зарплатного проекта;

обмениваться с банком информационными письмами с прикреплёнными файлами.

Как подключиться?

В интернет-банке зайти во вкладку Управление услугами. Выбрать тарифный план и услугу DirectBank+. Настроить сервис в соответствии с инструкциями системы. Начать работать в едином цифровом пространстве.

Требования для подключения

Действующий расчётный счёт в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Доступ в интернет-банк iBank.

Лицензионная версия «1С: Предприятие».

По всем вопросам подключения и работы с DirectBank+ можно обратиться в отделение Примсоцбанка, к персональному менеджеру или в службу поддержки корпоративных клиентов по телефону: 8 800 350‑42‑02.

Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015