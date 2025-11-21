Новости

Примсоцбанк запустил сервис DirectBank+ для бизнеса

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» расширяет возможности дистанционного обслуживания: теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут управлять банковскими операциями непосредственно через интерфейс «1С: Предприятие» благодаря новой услуге DirectBank+. Сервис доступен во всех офисах банка.

DirectBank+ устраняет необходимость файлового обмена между системой ДБО и программой «1С». Все операции выполняются в единой среде, это повышает безопасность данных, сокращает время на рутинные операции и минимизирует риск ошибок при переносе информации.

Какие задачи решает DirectBank+?

С помощью сервиса вы можете:

  • создавать и отправлять платёжные документы в банк;
  • получать выписки по счёту за любой период;
  • отслеживать статусы документов в режиме онлайн;
  • отзывать отправленные в банк документы;
  • работать с валютными платежами;
  • управлять документами зарплатного проекта;
  • обмениваться с банком информационными письмами с прикреплёнными файлами.

Как подключиться?

  1. В интернет-банке зайти во вкладку Управление услугами.
  2. Выбрать тарифный план и услугу DirectBank+.
  3. Настроить сервис в соответствии с инструкциями системы.
  4. Начать работать в едином цифровом пространстве.

Требования для подключения

  • Действующий расчётный счёт в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
  • Доступ в интернет-банк iBank.
  • Лицензионная версия «1С: Предприятие».

По всем вопросам подключения и работы с DirectBank+ можно обратиться в отделение Примсоцбанка, к персональному менеджеру или в службу поддержки корпоративных клиентов по телефону: 8 800 350‑42‑02.

Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxvZiuT7

