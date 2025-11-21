Примсоцбанк запустил сервис DirectBank+ для бизнеса

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» расширяет возможности дистанционного обслуживания: теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут управлять банковскими операциями непосредственно через интерфейс «1С: Предприятие» благодаря новой услуге DirectBank+. Сервис доступен во всех офисах банка.
DirectBank+ устраняет необходимость файлового обмена между системой ДБО и программой «1С». Все операции выполняются в единой среде, это повышает безопасность данных, сокращает время на рутинные операции и минимизирует риск ошибок при переносе информации.
Какие задачи решает DirectBank+?
С помощью сервиса вы можете:
- создавать и отправлять платёжные документы в банк;
- получать выписки по счёту за любой период;
- отслеживать статусы документов в режиме онлайн;
- отзывать отправленные в банк документы;
- работать с валютными платежами;
- управлять документами зарплатного проекта;
- обмениваться с банком информационными письмами с прикреплёнными файлами.
Как подключиться?
- В интернет-банке зайти во вкладку Управление услугами.
- Выбрать тарифный план и услугу DirectBank+.
- Настроить сервис в соответствии с инструкциями системы.
- Начать работать в едином цифровом пространстве.
Требования для подключения
- Действующий расчётный счёт в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
- Доступ в интернет-банк iBank.
- Лицензионная версия «1С: Предприятие».
По всем вопросам подключения и работы с DirectBank+ можно обратиться в отделение Примсоцбанка, к персональному менеджеру или в службу поддержки корпоративных клиентов по телефону: 8 800 350‑42‑02.
Информация предоставлена ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015