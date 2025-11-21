Семинар по ВЭД: как вести расчёты с контрагентами в новых условиях

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» участников ВЭД на очный семинар «ВЭД. Расчёты с контрагентом в новых реалиях. Изменения валютного законодательства».
Детали мероприятия:
- продолжительность — 1 час;
- участие — бесплатное.
В программе семинара — разбор актуальных вопросов:
- проведение международных расчётов в текущих реалиях;
- альтернативные решения и инструменты для бизнеса;
- клиринговые рупии: особенности и выгоды расчётов с Индией;
- обзор последних изменений в валютном законодательстве.
- Семинар проведут высококвалифицированные специалисты Примсоцбанка.
Где пройдёт: в городах присутствия банка:
- Владивосток;
- Уссурийск;
- Находка;
- Артём;
- Петропавловск-Камчатский;
- Иркутск;
- Омск;
- Челябинск;
- Санкт-Петербург.
Как зарегистрироваться:
- Перейдите по ссылке;
- Выберите свой город;
- Узнайте дату и время семинара;
- Заполните регистрационную форму.
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxwEGan5