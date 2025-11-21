Новости

Семинар по ВЭД: как вести расчёты с контрагентами в новых условиях

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» участников ВЭД на очный семинар «ВЭД. Расчёты с контрагентом в новых реалиях. Изменения валютного законодательства».

Детали мероприятия:

  • продолжительность — 1 час;
  • участие — бесплатное.

В программе семинара — разбор актуальных вопросов:

  • проведение международных расчётов в текущих реалиях;
  • альтернативные решения и инструменты для бизнеса;
  • клиринговые рупии: особенности и выгоды расчётов с Индией;
  • обзор последних изменений в валютном законодательстве.
  • Семинар проведут высококвалифицированные специалисты Примсоцбанка.

Где пройдёт: в городах присутствия банка:

  • Владивосток;
  • Уссурийск;
  • Находка;
  • Артём;
  • Петропавловск-Камчатский;
  • Иркутск;
  • Омск;
  • Челябинск;
  • Санкт-Петербург.

Как зарегистрироваться:

  • Перейдите по ссылке;
  • Выберите свой город;
  • Узнайте дату и время семинара;
  • Заполните регистрационную форму.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.

