Более 500 женщин-предпринимателей из разных регионов России собрались на Форум в Иркутске

В Иркутске состоялся IV Межрегиональный форум женщин-предпринимателей — событие, которое в этом году стало не просто площадкой для обмена опытом, а местом, где участницы говорили о практических шагах для устойчивого роста бизнеса.

Здесь встретились руководительницы, начинающие предпринимательницы, создательницы социальных проектов и те, кто только формирует свою бизнес-идею. Форум реализован при поддержке Сбера.

В рамках форума участницы работали на нескольких дискуссионных площадках, обсуждали экспорт, цифровизацию, взаимодействие с зарубежными партнёрами, оптимизацию процессов и работу на новых рынках. Большой интерес вызвала тема сотрудничества с Китаем, как в части международных коммуникаций, так и с точки зрения выбора инструментов, которые помогают компаниям уверенно выходить на внешние рынки.

Внимание на форуме получила тема технологического развития малого бизнеса. Участницам представили решения, которые позволяют анализировать локации, оптимизировать операционные процессы, выстраивать клиентский сервис и работать в разных отраслях — от розницы и услуг до HoReCa и транспорта. Гости форума могли получить консультации от сотрудников Сбера и задать вопросы о том, как использовать эти инструменты в своих проектах.

«Мы видим, что у женщин-предпринимателей в регионе огромный потенциал. Чтобы этот потенциал превращался в устойчивые проекты, важна практическая поддержка: сопровождение внешнеэкономической деятельности, понятные стратегии выхода на рынок Китая, современные расчётные решения, цифровые инструменты и аналитика, и мы предлагает такие инструменты. Один из таких, например, сервис BestPlace, который помогает точно выбирать перспективные локации. Такие инструменты позволяют предпринимателям быстрее принимать решения и развивать бизнес уверенно и осознанно», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«Спасибо всем, кто помог организовать это мероприятие, нашел время, чтобы лично посетить его. Надеюсь, сегодня вы получите много полезных знаний, потому что цель форума – это обмен положительным опытом, чтобы вы были вооружены новыми знаниями, новыми инструментами эффективного ведения бизнеса. Очень приятно, что растет число наших союзниц и наших партнеров как количественно, так и географически. Сегодня здесь в зале представители двадцати муниципальных образований Иркутской области, коллеги из 10 регионов России и впервые наши китайские друзья», – Галина Терентьева, председатель Иркутского регионального отделения Союза женщин России.