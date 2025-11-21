Более 500 частных домов в Иркутской области построены с применением эскроу-счетов

В министерстве строительства Иркутской области подчеркнули, что с начала текущего года в России вступил в силу обновленный закон, направленный на защиту финансовых средств граждан при возведении индивидуальных жилых домов по договорам с подрядчиками. Согласно нововведению, оплата строительных работ должна проводиться исключительно через специальные банковские счета — эскроу-счета. За прошедший период в регионе таким образом было построено порядка пятисот новых домов.

Министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков уточнил, что ранее использование механизма эскроу-счетов распространялось лишь на покупку квартир в многоквартирных домах на стадии строительства. Новый порядок расширил сферу применения инструмента, обеспечивая полную финансовую безопасность граждан даже при постройке частного дома.

По словам министра, принцип работы эскроу-счета заключается в следующем: денежные средства покупателя зачисляются на банковский счет, доступ к которым ограничен до момента завершения всех этапов строительства и официальной регистрации права собственности на жилье в государственном реестре недвижимости Росреестра. Таким образом исключается риск потерять вложенные средства вследствие возможных нарушений со стороны застройщика либо наступления банкротных ситуаций.

Надзор за исполнением требований закона на территории региона возложен на службу государственного жилищного и строительного контроля.

По данным Управления Росреестра по Иркутской области, за первые шесть месяцев 2025 года в ЕГРН было зарегистрировано 7372 частных жилых дома, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Индивидуальная застройка в Иркутской области характеризуется преобладанием деревянных домов: 4074 из учтенных домов имеют деревянные стены. В основном строятся одно- и двухэтажные дома. Напомним, в первом полугодии 2025 года в регионе введены рекордные 1 094 тыс. кв. метров жилья, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. При этом основной прирост обеспечило население: индивидуальное строительство выросло на 34% (до 990 тыс. кв. м), тогда как девелоперы, напротив, сократили ввод на 11% (до 104 тыс. кв. м).



Эксперты объясняют, что за бурной статистикой по ИЖС скрывается история с дифтарифами, которая побуждает людей регистрировать в Росреестре дома, построенные десятилетия назад. Эти дома, возведенные 10-20 лет назад, регистрируются сегодня, чтобы потребители могли воспользоваться льготами по энерготарифам.