Альфа-Банк запустил электронный документооборот с Республикой Беларусь

Альфа-Банк запустил трансграничный электронный документооборот (ЭДО) с Республикой Беларусь. Теперь банк может обмениваться документами со своими белорусскими партнёрами в полностью цифровом формате.

Ранее процесс подписания документов с контрагентами из Беларуси занимал до 2 недель и требовал бумажных оригиналов документов, курьерской доставки и ручной обработки. Благодаря интеграции российской и белорусской ЭДО-инфраструктур весь цикл — от создания до подписания — занимает менее 2 минут. Решение работает для всех текущих и потенциальных клиентов банка и охватывает ключевые направления сотрудничества.

Использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП/ЭЦП) обеих стран в рамках единого документооборота без необходимости дублирования на бумаге стало возможно после взаимного признания электронных подписей между Россией и Республикой Беларусь.

Технически решение реализовано через интеграцию аккредитованных ЭДО-провайдеров, что обеспечивает бесшовный и безопасный обмен документами в соответствии с требованиями законодательства обеих стран.

Беларусь является четвёртым по объёму торговым партнёром России.