Новости

Энергоэффективность
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
Все материалы сюжета

Альфа-Банк запустил электронный документооборот с Республикой Беларусь

Альфа-Банк запустил трансграничный электронный документооборот (ЭДО) с Республикой Беларусь. Теперь банк может обмениваться документами со своими белорусскими партнёрами в полностью цифровом формате.

Ранее процесс подписания документов с контрагентами из Беларуси занимал до 2 недель и требовал бумажных оригиналов документов, курьерской доставки и ручной обработки. Благодаря интеграции российской и белорусской ЭДО-инфраструктур весь цикл — от создания до подписания — занимает менее 2 минут. Решение работает для всех текущих и потенциальных клиентов банка и охватывает ключевые направления сотрудничества.

Использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП/ЭЦП) обеих стран в рамках единого документооборота без необходимости дублирования на бумаге стало возможно после взаимного признания электронных подписей между Россией и Республикой Беларусь.

Технически решение реализовано через интеграцию аккредитованных ЭДО-провайдеров, что обеспечивает бесшовный и безопасный обмен документами в соответствии с требованиями законодательства обеих стран.

Беларусь является четвёртым по объёму торговым партнёром России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес