Альфа-Банк и «Золотое Яблоко» объявляют о запуске партнёрства

Альфа-Банк и «Золотое Яблоко» запускают масштабное сотрудничество. Партнёры представили линейку эксклюзивных гравировок для карт и специальные вознаграждения за покупки картами Альфа-Банка. В дальнейшем стороны планируют развивать проект, усиливая клиентский опыт за счёт персонализации и новых финансовых решений.

С 20 ноября на сайте Альфа-Банка клиенты смогут выбрать новые дизайны лазерной гравировки для банковских карт, объединяющие айдентику банка и сети парфюмерных магазинов. Один из них основан на сочетании фирменной буквы-логотипа «А» и аббревиатуры бьюти-ретейлера — рукописных букв «З» и «Я», вместе образующих слово «ЗАЯ». Другой отсылает к популярным интернет-мемам: персонаж с палкой обращается к коробке косметики со словами «Давай, исправляй мою жизнь». Третий вариант — принт с игрой слов «Храню деньги в банках». Гравировка наносится высокоточным оптоволоконным лазером, поэтому изображение устойчиво к износу. Карту с выбранным дизайном можно заказать на сайте Альфа-Банка, стоимость услуги — 99 рублей.

Заказать гравировку можно не только онлайн. В московских магазинах «Золотого Яблока» в торговых центрах «Неглинная» и «Метрополис» в ноябре покупатели смогут бесплатно оформить новую карту Альфа-Банка или кастомизировать уже имеющуюся, нанеся на неё кобрендинговую гравировку. Там, помимо основной линейки, будут представлены эксклюзивные варианты дизайна, в том числе с героями программы лояльности «Золотого Яблока» — лаймисами.

Также партнёры запускают акцию на покупки в «Золотом Яблоке». До 4 января клиенты Альфа-Банка могут получать кэшбэк до 100% при оплате товаров картами банка. Для участия нужно зайти в мобильное приложение Альфа-Банка, на главном экране или в разделе «Кэшбэк и сервисы» выбрать баннер с «Золотым Яблоком» и прокрутить барабан суперкэшбэка. Выпавший процент кэшбэка — до 100% — действует в течение недели и применяется к каждой оплате покупок в сети. На следующей неделе клиент может снова запустить механику и обновить размер кэшбэка.

Совместные дизайны гравировок и специальные условия на покупки дополняют уже реализованные проекты Альфа-Банка и «Золотого Яблока» в сфере финансовых сервисов. В октябре на платформе цифровых финансовых активов «А-Токен» Альфа-Банка был размещён выпуск ЦФА «Золотого Яблока» объёмом 1 млрд рублей, полностью приобретённый инвесторами чуть более чем за два часа. Партнёры рассматривают новые совместные продукты, которые объединяют банковские сервисы и экосистему ретейлера.